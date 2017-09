Á hậu Hà Thu khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ

TPO - Người đẹp cho biết danh hiệu Á hậu Đại dương 2014 giúp cô có cơ hội toả sáng trong showbiz, cũng như có nhiều cơ hội công việc. Cô đang tập trung cho hành trình tại cuộc thi Hoa hậu trái đất 2017.

Hà Thu đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017.

- So với Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo, tên tuổi, hình ảnh của chị được đánh giá cao hơn. Nhiều người cho rằng chị mới là người xứng đáng với danh hiệu hoa hậu, chị nghĩ sao về nhận xét này?- Mỗi cuộc thi đều có BGK đồng hành và theo dõi các thí sinh để tìm ra những cá nhân xứng đáng. Hà Thu tin vào sự đánh giá của BGK trong cuộc thi. Còn tất nhiên, danh hiệu chỉ là 1 phần, quan trọng là mình gặt hái được điều gì sau khi cuộc thi kết thúc, đó mới là hành trình dài hơi cần nỗ lực và cố gắng.- Góp tên ở nhiều trường đấu nhan sắc quốc tế, chị được và mất gì?- Học hỏi là điều mà Hà Thu có được nhiều nhất khi tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước lẫn quốc tế. Nhờ tham gia tranh tài như vậy, Thu biết mình mạnh điểm nào, còn yếu ở điểm nào, từ đó giúp mình không ngừng hoàn thiện bản thân. Đến nay Thu chưa thấy mình bị mất gì cả (cười).- Dù tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, nhưng chị vẫn chưa có duyên với những giải thưởng cao. Bản thân chị thiếu yếu tố gì để đạt được kỳ vọng?- Như Thu đã nói, mỗi cuộc thi đều có cách đánh giá riêng, BGK được lựa chọn cũng sẽ có nhìn nhận cảm quan riêng. Với Thu, quan trọng nhất là mình đã làm hết sức mình và gặt hái được điều gì sau mỗi hành trình. Gỉai thưởng cao thì chắc chắn ai cũng muốn, nhưng giành giải thưởng xứng đáng mới là điều mỗi cô gái nên nhắm đến.- Đến với cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017, chị nghĩ mình có những thế mạnh gì để nổi bật so với thí sinh đến từ các nước?- Nhiều người nhận xét Hà Thu có vẻ đẹp thuần Á châu, vốn là thế mạnh tại Hoa hậu Trái đất, tất nhiên Thu sẽ tận dụng điều đó để tạo điểm đặc sắc riêng cho mình thông qua cách trang điểm, phục trang, thần thái khi trình diễn. Thu cũng đang cố gắng trao dồi ngoại ngữ, tài năng, cách giao tiếp và nhiều hơn nữa để có thể gây ấn tượng tại nước bạn.- Chị gặp áp lực gì trước thành tích của đàn chị - Nam Em từng để lại ấn tượng với vị trí top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 và nhiều giải phụ?- Nam Em đã có một mùa thi rất thành công, bản thân Hà Thu cũng khâm phục sự cố gắng và thành tích của cô ấy. Nhưng thay vì áp lực thì Thu lại cảm thấy may mắn. Vì cái tên Việt Nam ít nhiều đã được chú ý hơn trên đấu trường Hoa Hậu Trái Đất.- Nhiều đánh giá cho rằng với lợi thế vóc dáng vượt trội so với Nam Em, chị có thể đạt thành tích cao hơn đàn chị. Chị đặt mục tiêu gì trong cuộc thi lần này?- Mọi cô gái đi thi nhan sắc thì chắc chỉ có 1 mục tiêu duy nhất: đó là giành lấy vương miện. Hà Thu cũng sẽ lấy mục tiêu đó là mục tiêu cao nhất để tự thúc đẩy bản thân không ngơi nghỉ và không ngừng cố gắng mỗi ngày.