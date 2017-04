TPO - Á hậu Huyền My đã có những món quà độc đáo dành cho top 5 người đẹp Miss Grand International 2017 tại buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017 tại Hà Nội chiều 17/4.

Chiều qua tại Hà Nội, Á hậu Huyền My đã tham dự buổi họp báo khởi động cuộc thi Miss Grand International 2017 – Hoa hậu Hoà bình thế giới với tư cách là thí sinh đại diện cho Việt Nam.

Cô xuất hiện xinh đẹp với dải băng 'Miss Grand Vietnam 2017'. Ngay trước khi tới tham dự buổi họp báo vài giờ, Á hậu Huyền My đã nhận được giấy phép của Cục nghệ thuật biểu diễn.

Á hậu Huyền My khoe nhan sắc không hề kém cạnh các người đẹp quốc tế trong buổi họp báo.

Á hậu Huyền My cho biết: “Nhận được giấy phép của Cục nghệ thuật biểu diễn, Huyền My cảm thấy rất vui mừng và an tâm hơn để dồn toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới tại Việt Nam”.