Á hậu Huyền My: “Tôi đã đủ chín để đi thi quốc tế”

TPO - Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ về quyết định dự thi Miss Grand International 2017 cũng như quá trình chuẩn bị để tham gia cuộc thi này.

Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My.

Đăng quang ngôi vị Á hậu Việt Nam 2014, tại sao đến bây giờ Huyền My mới quyết định tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế?

Được đại diện cho Việt Nam tham dự một cuộc thi quốc tế vẫn luôn là mong ước từ trước đến giờ của Huyền My. Ngay khi giành ngôi Á hậu đã có đơn vị đề nghị My tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế rất lớn (xin phép được giấu tên) nhưng do gặp trục trặc về giấy tờ cũng như điều kiện thời gian không cho phép nên đã không thể tham dự.

Còn sau khi tìm hiểu về cuộc thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2017, My nhận thấy mình có đủ điều kiện cần thiết và khả năng để tham gia nên đã quyết định đăng ký với đơn vị nắm giữ bản quyền tại Việt Nam.

Tại sao lại là Miss Grand International chứ không phải là một cuộc thi nhan sắc khác?

Đây cũng là điều mà Huyền My và bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đồng ý nhận lời tham gia. Miss Grand International tuy mới tổ chức nhưng đã lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu lớn nhất và ngày càng có quy mô hoành tráng hơn với ê-kíp rất chuyên nghiệp. Đơn vị nắm bản quyền của cuộc thi tại Việt Nam là công ty Elite cũng rất uy tín. Cuộc thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế không chỉ đề cao nhan sắc hiện đại, năng động mà còn đòi hỏi các thí sinh tham gia phải có những kiến thức nhất định về xã hội, chính trị, môi trường… Những tiêu chí này cũng chính là những gì mà My đang phấn đấu để nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Huyền My quyết định dự thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2017 vì thấy bản thân đã đủ độ 'chín'. Huyền My quyết định dự thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2017 vì thấy bản thân đã đủ độ 'chín'.

Vào top hay không thì không ai nói trước được mà còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đúng là nếu tổ chức ở Việt Nam thì mình sẽ có rất nhiều cái lợi mà dễ nhìn thấy nhất đó là không phải xa nhà và nhận được sự ủng hộ, cổ vũ tinh thần rất lớn từ khán giả quê nhà. Nhưng thi đấu trên sân nhà cũng vô tình tạo nên một áp lực rất lớn: đó là bản thân mình phải thể hiện được bản lĩnh để không làm khán giả Việt Nam thất vọng.

My nghĩ rằng đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International tại Việt Nam cũng đã phải đắn đo rất kỹ càng và nhìn thấy những tiềm năng ở My thì mới đề cử My với ban tổ chức. Được thi đấu trên sân nhà là một yếu tố để giúp mình tự tin hơn nhưng không phải là yếu tố quyết định.

Huyền My cho rằng điểm mạnh của mình là gì?

Kiến thức, kỹ năng là điều không thể có trong một sớm một chiều mà là cả một quá trình nỗ lực rèn luyện. Trong suốt thời gian qua My cũng đã nỗ lực trau dồi bản thân mình trên nhiều lĩnh vực như làm MC, đóng phim cũng như tham gia rất nhiều công tác xã hội, từ thiện. My nghĩ rằng mỗi người luôn có sự sợ hãi không thể vượt qua được giới hạn của bản thân và cuộc thi này chính là một thử thách để My thể hiện bản lĩnh, cũng như những gì mình đã rèn luyện trong suốt 3 năm qua. Ở thời điểm hiện tại My chưa thể nói trước được điều gì nhưng chắc chắn từ giờ đến lúc dự thi My sẽ còn cần phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân.

Huyền My không quá coi trọng việc được thi đấu trên sân nhà! Huyền My không quá coi trọng việc được thi đấu trên sân nhà!

Đúng là từ trước đến nay My theo đuổi hình ảnh khá an toàn bởi My là Á hậu Việt Nam và vẫn đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Mỗi cuộc thi lại có tiêu chí nhất định, đối với Hoa hậu Việt Nam thì luôn đề cao vẻ đẹp thanh lịch, nền nã, thuần Việt. Tuy nhiên kể từ khi bước ra từ cuộc thi đến nay, My cũng đã luôn nỗ lực để làm mới hình ảnh của bản thân mình và My tự tin rằng mình sẽ kịp thay đổi để phù hợp với những tiêu chí của Miss Grand International. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, các bạn sẽ thấy một Huyền My quyến rũ và năng động.

Hiện tại Huyền My là tên tuổi rất đắt show và được mời tham dự nhiều event, bên cạnh đó bạn vẫn phải đảm bảo việc học, đóng phim… điều đó có ảnh hưởng gì đến việc chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International vào tháng 10 tới?

Đắt show cũng là một điều may mắn của Huyền My, tuy nhiên khi đã xác định tham gia cuộc thi thì mình sẽ phải tạm gác lại mọi thứ để có sự tập trung cao nhất. Hiện tại My đang tích cực tập gym để có một body săn chắc, học tiếng Anh với thầy giáo riêng và sắp tới sẽ sắp xếp thời gian để theo một khoá học nâng cao về giao tiếp, ứng xử cũng như catwalk.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về việc Miss Grand International 2017 được cấp phép tổ chức tại Việt Nam. Giả sử nếu cuộc thi không tổ chức ở Việt Nam mà sẽ diễn ra tại nước khác thì có ảnh hưởng gì đến việc dự thi của Huyền My?

My được biết ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành khảo sát địa điểm và sau đó là xin phép tổ chức tại Việt Nam. Quá trình xin cấp phép tổ chức tại Việt Nam vẫn đang diễn ra, nhưng nếu trong trường hợp không tổ chức ở Việt Nam thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc My sẽ tham dự cuộc thi này.

Cảm ơn Huyền My và chúc bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp!

Duy Nam