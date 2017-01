TPO - Tối 20/1, Á hậu Thuỳ Dung đảm nhận vai trò vedette trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà trong một chương trình tại TPHCM.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ đảm nhận phần biểu diễn âm nhạc cho tiết mục trình diễn thời trang. Anh mang đến hai ca khúc: "What makes you beautiful" và "Just the way you are" đầy sôi động và cuốn hút.