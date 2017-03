Các Hoa hậu, Á hậu làm gì khi bị soi mói đời tư?

TPO - Thường xuyên nằm trong tầm ngắm của dư luận; các Hoa hậu, Á hậu Việt ứng xử như thế nào khi bị truyền thông đào xới đời tư quá mức?

Hiền như ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo cũng phải nổi giận!

Thu Thảo vốn sở hữu vẻ đẹp mong manh, trong trẻo. Những ai đã từng tiếp xúc với cô cũng thấy rằng người đẹp rất tinh tế, thanh lịch trong cách giao tiếp với khán giả và truyền thông.

Mặc dù đời tư rất yên ả nhưng cũng có lúc Hoa hậu Việt Nam 2012 trở thành tâm điểm ồn ào trên mặt báo. Đối mặt với thị phi, Thu Thảo chưa bao giờ lên tiếng phân trần mà lựa chọn cách im lặng để đi qua sóng gió.

Hoa hậu Thu Thảo bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân.

Khi Thu Thảo bày tỏ sự tức giận của mình trên trang facebook cá nhân, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ với phản ứng của cô bởi từ trước đến nay người đẹp vốn rất hiền lành, dịu dàng.

Tuy nhiên, nói về việc phải lên tiếng phân trần về sự việc lần này, Thu Thảo giải thích: “Thảo đã định không nói nhưng câu chuyện lần này đã đi quá xa vì nó đụng chạm rất nhiều vào sự tự tôn, phẩm hạnh và những giá trị mà Thảo luôn gìn giữ, sự ảnh hưởng này không chỉ đến một mình Thảo mà còn đến những người thân, bạn bè của Thảo nên Thảo phải công khai chia sẻ ở đây”.

Bức ảnh chụp chung với con trai bầu Hiển của Hoa hậu Thu Thảo được cô chia sẻ công khai trên trang cá nhân.

Đối phó thế nào khi bị soi mói quá mức?

Từ câu chuyện của Thu Thảo, cho thấy báo chí và truyền thông đang soi mói quá mức đến đời tư cá nhân của các Hoa hậu, Á hậu. Mọi chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của các người đẹp có thể bị đưa lên mặt báo bất kỳ lúc nào và trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

Người phụ trách truyền thông của Hoa hậu Thu Thảo cho biết cô vốn là một người rất kỹ tính trong việc đưa thông tin và hình ảnh đến với báo chí. Người đẹp luôn có sự kiểm soát kỹ càng, xem xét đến từng bức ảnh để thông tin khi đến với công chúng sẽ an toàn và hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, ở thời đại mà người người, nhà nhà dùng facebook, instagram như hiện nay thì mọi rắc rối đến với các người đẹp có lẽ đều xuất phát từ mạng xã hội. Vậy sau hàng loạt ầm ĩ và nguyên nhân đều bắt nguồn từ mạng xã hội thì các người đẹp đã rút ra được những kinh nghiệm gì?

Bức ảnh Á hậu Huyền My bị 'ném đá' vì để mẹ đẩy valy đằng sau. Tuy nhiên trong loạt ảnh công bố sau đó cho thấy cô đã bị hiểu nhầm bởi khi bước xuống sân bay cô và mẹ tự đẩy hành lý của mình.

Nhất thời Thu Thảo có lẽ vẫn chưa thể nghĩ ra cách đối phó với sự soi mói ‘tài tình’ của truyền thông, nên khi MC Phan Anh vào comment “Chắc lần sau anh em mình cũng không dám đi với nhau luôn”, cô đã phải mỉa mai mà trả lời một cách chua xót: “Chắc phải đứng cách 8 mét để chụp hình cho đàng hoàng”.

Cùng chung cảnh ngộ với Thu Thảo, Á hậu Huyền My gần đây cũng bị soi mói việc cô để mẹ đẩy valy ở sân bay. Thực tế câu chuyện sau đó được Á hậu chia sẻ kèm theo hình ảnh cho thấy cô và mẹ mỗi người đẩy một valy, nhưng khi đoàn Myanmar ra đón cô ở sân bay thì chỉ nhận ra mỗi Huyền My nên đã đẩy valy giúp cô để cô có thể tạo dáng chụp ảnh trước giới truyền thông nước bạn. Sau đó, mẹ Huyền My cũng được các nhân viên đẩy valy giúp. Tuy nhiên, truyền thông trong nước lại chỉ căn cứ vào mỗi bức ảnh Huyền My đứng tạo dáng còn mẹ cô đang đẩy valy ở đằng sau mà cho rằng người đẹp vô tâm, đáng trách.

Không nói nhiều về vụ việc, Huyền My chỉ cho biết cô cảm thấy rất buồn vì bị hiểu lầm. Tuy vậy, cô cũng không quên nhắn nhủ: “ My hy vọng rằng báo chí sẽ tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi bởi dù là Á hậu hay người bình thường thì đều có cuộc sống riêng. Tất nhiên, My luôn ý thức giữ gìn hình ảnh của mình ở nơi công cộng nhưng hy vọng rằng truyền thông sẽ có một cái nhìn khách quan và thiện chí hơn với người nổi tiếng”.

Khi được hỏi về vấn đề này, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô rất ít khi đưa những thông tin đời tư lên facebook cá nhân mà chủ yếu là công việc và nêu quan điểm về những vấn đề xã hội. “Hân nghĩ rằng ngày nay mạng xã hội là nơi cung cấp thông tin còn nhanh hơn cả truyền thông, báo chí; chính vì thế mỗi người cần phải cẩn trọng với bất cứ phát ngôn hay hình ảnh nào mà mình đưa lên facebook cá nhân. Nhất là với những người nổi tiếng thì càng phải cẩn thận”.

Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng người nổi tiếng phải có ý thức quản lý facebook và instagram cá nhân để tránh bị soi mói. Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng người nổi tiếng phải có ý thức quản lý facebook và instagram cá nhân để tránh bị soi mói.

Á hậu Huyền My cũng đồng quan điểm với hoa hậu Ngọc Hân khi chia sẻ: “Ngày xưa My nghĩ đơn giản lắm khi cho rằng facebook cá nhân của mình nên mình muốn đưa gì lên cũng được. Nhưng bây giờ facebook của My chỉ là nơi để giải quyết công việc và các vấn đề xã hội, từ thiện. Còn fanpage chính thức của My thì được giao cho một ê-kíp chuyên nghiệp quản lý để tránh xảy ra những sai sót”.

