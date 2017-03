Các Hoa hậu, Á hậu sẽ tặng quà cho ai trong ngày 8/3?

TPO - Các người đẹp chắc chắn sẽ nhận được nhiều hoa và quà trong ngày 8/3, nhưng bản thân họ sẽ tặng quà cho ai vào ngày này?

Hoa hậu Ngọc Hân tự may áo dài tặng mẹ

Không chỉ được biết đến là một Hoa hậu, Ngọc Hân còn là một nhà thiết kế với xưởng may riêng của mình. Trong thời gian qua, thương hiệu áo dài do cô thiết kế được rất nhiều người đẹp trong showbiz yêu mến.

Hoa hậu Ngọc Hân và mẹ.

“Kể từ khi chuyển sang làm thiết kế áo dài, Ngọc Hân vô cùng bận rộn nên vẫn chưa có thời gian để may tặng cho mẹ một bộ áo dài. Các dịp lễ, Tết nhưng mẹ Hân vẫn chưa thực sự có một bộ áo dài nào theo đúng số đo của bà. Chính vì thế nhân dịp 8/3 này, mình đã bí mật thực hiện một bộ áo dài theo đúng số đo của mẹ để làm quà tặng và mẹ đã rất xúc động” - cô tâm sự.

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngọc Hân cũng muốn chia sẻ thông điệp: “8/3 này bạn sẽ tặng mẹ mình món quà gì? Đã bao lâu bạn không ôm mẹ mình? Hãy ôm mẹ mỗi ngày khi còn có thể”.

Á hậu Tú Anh: Tặng quà cho bà ngoại vì bà chịu nhiều thiệt thòi

Cô nàng biên tập viên xinh đẹp của Đài truyền hình Việt Nam cho biết vào ngày 8/3, Tú Anh thường tặng quà cho tất cả những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình như mẹ, hai bà. Tú Anh cũng tiết lộ trong nhà vì không có em trai nên bố cô là người đàn ông duy nhất, thường xuyên tâm lý tặng quà cho cô và mẹ trong ngày 8/3.

Tuy nhiên, những năm gần đây sau khi ông ngoại mất Tú Anh cho biết cô muốn dành nhiều tình cảm hơn cho bà ngoại trong ngày 8/3 bởi bà đã hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi. “Bà già rồi nên không yêu cầu con cháu phải tặng quà cáp cầu kỳ, chỉ cần một nhành hoa hay một chiếc khăn thôi cũng khiến bà vui rồi” - Tú Anh nói.

Với Tú Anh, ngày 8/3 là dịp để cô truyền tải thông điệp tới một nửa thế giới: “Những người phụ nữ dù đã già hay ở tuổi xế chiều vẫn cần được quan tâm và yêu thương”.

Á hậu Huyền My: Tặng quà cho những người bình dị

Á hậu Việt Nam 2014 tâm sự, ở địa vị của một người phụ nữ đẹp và có danh hiệu, cô cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất chu đáo của những người xung quanh trong ngày đặc biệt tôn vinh phụ nữ. Huyền My tự cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều phụ nữ khác, chính vì thế cô muốn mang lại niềm vui cho những người phụ nữ bình dị trong cuộc sống vào những ngày như thế này.

"Niềm vui ngày 8/3 có thể đến với những người phụ nữ chỉ qua những việc rất giản dị và nếu được, My muốn mang niềm vui đến những người phụ nữ làm những công việc bình dị xung quanh cuộc sống của mình mỗi ngày. Đó có thể là chị lễ tân ở chung cư nơi My đang ở, là chị giúp việc cho gia đình My hàng ngày… Chỉ cần nở một nụ cười và nói chuyện thân thiện với họ hay tặng họ một nhành hoa thôi, My nghĩ cũng đã làm nên một ngày 8/3 ý nghĩa đối với họ rồi” - Á hậu chia sẻ.

Á hậu gửi gắm tới một nửa thế giới trong ngày 8/3: “Xung quanh chúng ta có rất nhiều người phụ nữ bình dị với tâm hồn cao đẹp, hãy quan tâm đến họ mỗi ngày”.

Hoa hậu Mỹ Linh: Tự mua quà tặng bản thân mình

Hoa hậu Việt Nam 2016 bất ngờ tiết lộ trong các năm trước đây chưa bao giờ cô được tặng quà 8/3. Điều này khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Mỹ Linh vốn đã là một cô gái hiền dịu và xinh đẹp được nhiều người yêu mến.

Chia sẻ về điều này, Mỹ Linh cho biết cô không hề cảm thấy buồn bởi vì luôn là người biết yêu thương và chăm sóc bản thân. “Con gái thì luôn phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình, thế nên dịp 8/3 này Linh sẽ tự thưởng cho mình một món quà, đó sẽ đơn giản là một thỏi son, hoặc một lọ nước hoa. Linh nghĩ rằng là con gái nên tự chủ động tạo ra niềm vui cho chính mình chứ không nên phụ thuộc vào một nửa thế giới còn lại” - cô tâm sự.

Á hậu Thuỳ Dung: tặng quà cho hai mẹ con trong bức ảnh xếp dép

"Mọi năm vào ngày 8/3 Dung sẽ tặng quà mẹ. Nhưng năm nay, Dung lại cảm động trước hình ảnh của hai mẹ con trong bức ảnh xếp dép đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Do đó, tôi muốn dành tình cảm 8/3 năm nay cho người phụ nữ ấy. Dù không giàu có về tiền bạc, cô vẫn không từ bỏ con của mình và dạy dỗ cậu bé trở thành người tốt. Chính nhờ vậy mà hình ảnh của đứa bé đó làm ấm bao nhiêu trái tim của độc giả suốt thời gian qua. Câu chuyện của hai mẹ con giúp tôi có thêm động lực để làm việc hết mình, cống hiến cho cuộc sống” - Á hậu bật mí về dự định trong ngày Quốc tế phụ nữ của mình.

Khi được hỏi về một câu nói mà cô muốn gửi gắm đến phụ nữ trong ngày 8/3, Thuỳ Dung chia sẻ: "Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Nữ hoàng thì không bao giờ sợ thất bại”.

Duy Nam