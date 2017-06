Clip Huyền My tập luyện cùng HLV Phillippines, chuẩn bị cho Miss Grand

TPO - Á hậu Huyền My liên tục khoe những hình ảnh nóng bỏng và quá trình miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam.

Những ngày này, Á hậu Việt Nam 2014 đang vô cùng bận rộn để tập luyện, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017.

Và sau những nỗ lực luyện tập, mới đây Huyền My đã tự tin khoe hình thể của mình với fans hâm mộ trên trang facebook cá nhân. Trong những bộ bikini một mảnh quyến rũ, Huyền My 'đốt mắt' người xem và nhận về hàng loạt lời khen ngợi.

Huyền My tự tin khoe hình thể nóng bỏng sau quá trình luyện tập.

Được biết hai chuyên gia đào tạo catwalk người Philippines được Huyền My sắp xếp ở cùng toà nhà với cô, nhằm thuận lợi cho việc luyện tập.

Không chỉ hăng say luyện tập về hình thể, Huyền My cũng đang đầu tư rất nghiêm túc cho việc hoàn thiện các kỹ năng catwalk của mình. Huyền My cho biết cô đã mời ê-kíp chuyên gia từ Philippines sang.