Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ trình diễn ở động Thiên Đường

Hàng chục thí sinh sẽ đến Quảng Bình trình diễn trang phục dân tộc trong động Thiên Đường, một phần của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, được tổ chức ở Việt Nam.

Động Thiên Đường, nơi sẽ tổ chức phần trình diễn trang phục dân tộc của các thí sinh hoa hậu. Ảnh: CTV.

Đại diện tỉnh Quảng Bình làm việc với Ban tổ chức Hoa hậu chiều 20/2. Ảnh: Mai Anh.

Sáng 21/2, ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình - xác nhận với Zing.vn, Sở này đang tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho phần thi trình diễn trang phục dân tộc của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.Trước đó, chiều 20/2, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc với Ban Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2017, Sở Du lịch được giao chủ trì công tác tổ chức ở 3 địa điểm tại Quảng Bình."Động Thiên Đường cùng 2 khách sạn sẽ là 3 địa điểm được chọn. Điểm chính sẽ là động Thiên Đường, nơi các thí sinh hoa hậu trình diễn trang phục dân tộc bên cạnh các buổi gala diễn ra ở 2 khách sạn", ông Hồ An Phong nói.Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một trong 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới. Với chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và xung đột", cuộc thi diễn ra từ ngày 5 - 25/10 tại Quảng Bình, Kiên Giang và TP.HCM. Quảng Bình sẽ đảm trách tổ chức phần thi trang phục dân tộc từ ngày 15 - 19/10.Tham gia cuộc thi có khoảng 80-90 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới với các hoạt động chính như họp báo, thi người đẹp áo tắm, thi người đẹp trang phục dân tộc, thi sơ khảo và chung kết.Các hoạt động bên lề cũng được tổ chức như thăm, hỗ trợ các em nhỏ bị tổn thương do chiến tranh, quyên góp từ thiện, tham gia thúc đẩy chiến dịch vì hòa bình, giúp đỡ những người ở trong khu vực có chiến tranh, bạo lực trên toàn thế giới...Tỉnh Quảng Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Tổ chức hoàn thành công tác chuẩn bị theo đúng yêu cầu đề ra. Sở Du lịch Quảng Bình chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan để tổ chức cuộc thi, quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến với bạn bè quốc tế.



