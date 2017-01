Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thanh Tú hiến máu tại Ngày Chủ Nhật Đỏ

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Á hậu Việt Nam 2016 Thanh Tú cùng tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức tại Đại học Quốc Gia Hà Nội sáng 8/1.

Á hậu Huyền My mặc áo dài trắng duyên dáng.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân.

Á hậu Việt Nam 2016 Thanh Tú. Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Xuân Bắc, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú tham dự ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX.

Các người đẹp và nghệ sĩ tham gia diễu hành trong ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX. Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Huyền My nhận bằng khen vì có thành tích đồng hành cùng Ngày Chủ Nhật Đỏ. Ngọc Hân, Huyền My vui mừng nhận bằng khen của ban tổ chức.

Các Hoa hậu, Á hậu động viên những người hiến máu sáng nay.

Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thanh Tú tham gia hiến máu.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My cùng nhiều người đẹp đã nhiều năm liên tiếp đồng hành cùng ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức.Như thường lệ, đến dịp gần Tết Nguyên Đán, Báo Tiền Phong phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương lại tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên và các tầng lớp nhân dân.Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ IX năm 2017 tiếp tục nhận được sự đồng hành của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú, người đẹp khả ái Tố Như.Đây là lần thứ 5 Hoa hậu Ngọc Hân có cơ hội đồng hành cùng Ngày Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức. Vốn là một Hoa hậu tích cực với các hoạt động từ thiện, cộng đồng nên Ngọc Hân rất vinh dự khi được tham dự những sự kiện ý nghĩa đặc biệt là hoạt động hiến máu cứu người.Không chỉ tham dự ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức, Ngọc Hân còn đồng hành cùng nhiều sự kiện khác như Lễ hội Xuân Hồng và các ngày hội hiến máu của các hội sinh viên, đoàn thanh niên trên cả nước.Chính vì những hoạt động tích cực này mà tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX này, Hoa hậu Ngọc Hân đã vinh dự nhận được bằng khen vì có những thành tích khi đồng hành cùng sự kiện từ thiện ý nghĩa do báo Tiền Phong tổ chức.Ngọc Hân cho biết: “Hân cảm thấy rất vinh dự và vui mừng khi có cơ hội đồng hành cùng báo Tiền Phong và ngày hội Chủ Nhật Đỏ để lan toả tình yêu thương tới các bạn trẻ trong xã hội. Không chỉ là Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX mà chắc chắn trong các ngày hội tiếp theo nữa, Hân sẽ cố gắng hết sức để đóng góp sức lực nhỏ bé của mình trong công tác hiến máu cứu người”.Cùng có cảm xúc vinh dự giống như Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My cũng đã lần thứ 3 đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức.Kể từ khi giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Á hậu Huyền My đã tích cực tham gia vào ngày hội hiến máu lớn nhất trong năm Chủ Nhật Đỏ. Cũng giống như ‘đàn chị’ Ngọc Hân, ngoài chương trình Chủ Nhật Đỏ thì Huyền My đã tham gia nhiều chương trình hiến máu khác.Chia sẻ tại Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX, Á hậu Huyền My cho biết: “Với danh hiệu đã đạt được, Huyền My cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội được đồng hành cùng các chương trình hiến máu ý nghĩa, đặc biệt là ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức. Với tư cách là một người trẻ, Huyền My rất vinh dự được đồng hành với báo Tiền Phong để truyền cảm hứng, lan toả những hành động tốt đẹp trong xã hội”.Cùng có mặt trong Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX, Á hậu Thanh Tú, người đẹp Tố Như đều là các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng cho biết cảm xúc tự hào khi được đồng hành cùng một ngày hội ý nghĩa như Chủ Nhật Đỏ.

Đặc biệt, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Thanh Tú rất háo hức khi được tham gia hiến máu cùng hàng trăm bạn sinh viên khác.

Hai người đẹp cho biết đã từng hiến máu rất nhiều lần khi còn là sinh viên và mỗi lần đều mang lại một cảm xúc đặc biệt. “Hình dung những giọt máu của mình sẽ cứu được sinh mạng của người khác luôn mang lại một cảm xúc đặc biệt” - Thanh Tú chia sẻ.

