Hoa hậu Thu Thuỷ bất ngờ làm MC chương trình thời sự

TPO - Hoa hậu Việt Nam 1994 bất ngờ chia sẻ cô sẽ là một trong những MC chính của chương trình thời sự “An ninh toàn cảnh” do đài truyền hình An ninh TV thực hiện.

Hoa hậu Thu Thuỷ trong vai trò MC.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2017, chương trình thời sự “An ninh toàn cảnh” do đài truyền hình An ninh TV thực hiện, được phát sóng vào giờ vàng buổi trưa, từ 10h45- 11h45 hàng ngày, sẽ chính thức được lên sóng. Hoa hậu Thu Thuỷ sẽ là một trong những MC thường xuyên của chương trình.

Hoa hậu Thu Thuỷ chia sẻ, cô đặc biệt có hứng thú và mong muốn được thử thách bản thân với vai trò một MC thời sự đem đến những thông tin hữu ích nhất về tình hình an ninh, trật tự xã hội cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn cuộc sống gắn với mỗi người dân hàng ngày như vậy.

Lâu nay, mặc dù không tham gia sâu sắc vào lĩnh vực showbiz, nhưng Thu Thuỷ cho biết, công việc của cô có nhiều mảng liên quan đến truyền thông, truyền hình, và điện ảnh. Việc trở thành người dẫn chương trình truyền hình nằm trong kế hoạch phát triển dài lâu của Hoa hậu Thu Thuỷ, cũng như chiến lược kinh doanh mà công ty cô hướng tới.

Đây là lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy cuốn hút với Thu Thuỷ.

Gần đây, Hoa hậu Thu Thuỷ xuất hiện thường xuyên hơn trên các chương trình truyền hình với vai trò MC và được đánh giá là một MC thông minh với khả năng ứng biến nhanh, linh hoạt, cũng như cách dẫn chuyện sắc bén, thu hút.Hoa hậu Thu Thuỷ chia sẻ, dù sao, cô cũng là một người “tay ngang”, không được đào tạo bài bản:“Ngoài ra, tôi còn có khá nhiều hạn chế bẩm sinh cho một người làm MC chuyên nghiệp mà muốn khắc phục sẽ phải rất mất thời gian và công sức luyện tập hàng ngày, đòi hỏi một sự kiên trì và bền bỉ nhất định. Thế nên, đến giờ, mỗi ngày tôi vẫn tự bỏ ra mỗi ngày 30 phút để tập luyện và thường xuyên cập nhật những giáo trình, sách vở và tài liệu mới nhất mà truyền hình thế giới đang áp dụng để đào tạo những người dẫn chương trình truyền hình và những người phải nói chuyện nhiều trước công chúng trên khắp thế giới. Ngoài ra tôi còn tập yoga để rèn luyện thể lực và tâm trí, đọc sách và tham khảo bổ sung cho bản thân các kiến thức về nghiệp vụ truyền thông, báo chí, và kiến thức xã hội”.

Hoa hậu Thu Thuỷ không ngần ngại nói về điểm mạnh và yếu của mình với các MC chuyên nghiệp sẽ đồng hành cùng chị: “Chắc chắn là tôi sẽ “đuối” hơn (về một số khía cạnh) so với những người sống bằng nghề MC, được đào tạo bài bản. Nhưng tôi tin, tôi sẽ “mạnh” hơn những MC chuyên nghiệp ở những điểm khác. Do công nghệ và xu hướng ngày một phát triển, ngành truyền thông và ngành truyền hình nói riêng vì vậy cũng đã thay đổi nhiều. Khán giả truyền hình giờ đây cũng rất khác so với khán giả trước kia về sự tương tác và cách tiếp nhận thông tin. Vì vậy, tôi tin rằng, khán giả cũng sẽ đón nhận tôi như một MC truyền hình “phi truyền thống” với tất cả những ưu thế và hạn chế của cá nhân tôi.

Ngoài ra, tôi nghĩ tôi có một lợi thế hơn các MC chuyên nghiệp ở chỗ sẽ không bị rơi vào nhàm chán trong công việc. Vì vậy, tôi tin rằng, với một thái độ cầu thị, một tâm thế đĩnh đạc, một ngoại hình đẹp và thiện cảm, tôi có thể tạo ra cho mình một phong cách khác biệt và chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình truyền hình”.

Chương trình thời sự “An ninh toàn cảnh” do ANTV thực hiện đã được chuẩn bị trong một thời gian khá dài vừa qua, với tham vọng đem đến cho người xem một bức tranh toàn cảnh, sâu sát nhất với cuộc sống về tình hình an ninh, trật tự 24h mỗi ngày, trên toàn bộ mọi mặt của đời sống.

Duy Nam