Hoa hậu Việt Nam, nối dài những lan tỏa

TPO - Không khí Noel đang cận kề cũng là lúc BTC Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú hoàn tất chuyến công tác cuối năm, giao lưu qua ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng trải nghiệm Du thuyền 5 sao Quantum the of Sea theo đúng như kế hoạch công bố với báo giới.

Hai người đẹp diện áo dài truyền thống phơi phới ở Nagashaki, Nhật Bản

Ngoài các thành viên BTC từ lãnh đạo đến các tiểu ban chuyên môn, đi cùng đoàn còn cả Tổng đạo diễn, ê kíp ghi hình, các bộ phận hỗ trợ, các phóng viên báo chí… nên dường như không khí của những ngày Chung kết Hoa hậu Việt Nam vẫn đang tiếp nối.

Du thuyền 5 sao Quantum the of Sea quả không ngoa khi được mệnh danh là Thành phố giải trí 5 sao trên biển, là một trong vài con tàu hiện đại nhất thế giới hiện nay của hãng tàu Royal Caribbean lừng danh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thuyền trưởng và các thành viên phụ trách tàu tại buồng lái.

Thuyền trưởng Charles Teige trao đổi với nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong

Thuyền trưởng với Hoa Hậu và Á Hậu

Trong khi gần 4.000 hành khách khác đặt chân lên tàu còn đang mải trầm trồ xuýt xoa, mải choáng ngợp trước vẻ tráng lệ và hùng vĩ của con tàu khổng lồ thì các thành viên trong đoàn Miss Vietnam lại bắt tay ngay vào với kịch bản công việc, với lịch trình ghi hình, tọa đàm.

Con tàu dài gần 350 m, dài hơn cả chiều cao của tháp Eiffel ở Pháp, cao gần 20 tầng với hàng chục trải nghiệm cao cấp đầy thú vị, từ Đài quan sát Sao Bắc Đẩu nâng mình lên 90 mét so với mặt biển, đến khu trải nghiệm Ripcord by iFly với luồng gió biển thổi mạnh đẩy ta lên lơ lửng không trọng lượng giữa không trung như đại bàng dũng mãnh, hay đi dọc Đại lộ Hoàng Gia Promenade… là cả nhiều quãng đường hàng trăm mét giữa các tầng nên việc di chuyển để trải nghiệm, ghi hình với nhiều trang phục quả là những thử thách tất bật hệt như lịch trình thi bận bịu những ngày tháng Tám vừa qua đối với không chỉ Mỹ Linh, Thanh Tú mà cả với các thành viên đoàn Miss Vietnam.

Tổng đạo diễn chương trình Hoa Hậu Việt Nam 2016 - ông Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Sen Vàng, phó ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2016 trên đại lộ của con tàu.

Hai người đẹp giữa trời mây trên boong tàu

Không có những phiên họp với hàng đống hồ sơ thí sinh đầy bàn, nhưng với từng show diễn hoành tráng trên tàu, từng công nghệ trình diễn mới nhất thế giới được công diễn, các thành viên Ban tổ chức, Tổng đạo diễn… vừa xem lại vừa chụm đầu bàn bạc xem có gì hay mang về Việt Nam cho các cuộc thi Hoa hậu những năm tới đây hay không… Rất may, chị Phạm Kim Nhung, Tổng giám đốc công ty du lịch Star Travel International, người được mệnh danh là Nữ hoàng Du thuyền, là đối tác của Du thuyền Quantum the of Sea đã có những thu xếp để hành trình trải nghiệm ghi hình trên tàu của đoàn tuy bận bịu nhưng vẫn đầy thú vị và đáng nhớ.

Hai người đẹp tha hồ chọn mua đồ noel trên tàu.

Nhân viên các nhà hàng trên tàu rất chu đáo, niềm nở.

Hàng ngày hai người đẹp vẫn dành một khoảng thời gian để tập luyện tại phòng tập trên tàu.

Chị Phạm Kim Nhung và Star Travel International cũng chính là một trong những nhà tài trợ góp phần vào thành công của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa qua.

Trong số 4.000 hành khách trên Quantum the of Sea chuyến này cũng có mặt khá nhiều ngôi sao giải trí quốc tế biểu diễn, cả một số nhóm diễn viên Hàn Quốc quay các video… nhưng Mỹ Linh, Thanh Tú vẫn nổi bật nên luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của đông đảo mọi người. Ngay chính Thuyền trưởng Charles Teige, gần 20 năm gắn bó cùng tàu Quantum the of Sea khổng lồ gần 400.000 tấn, cùng những chỉ huy cao cấp nhất của tàu cũng dành cho đoàn Miss Vietnam sự đón tiếp đặc biệt ngay tại boong lái con tàu, nơi rất hiếm khi cho khách lạ ghé thăm.

Thưởng lãm khung cảnh đẹp như mùa thu ở Busan, Hàn Quốc

Tại trường quay của Đài truyền hình MBC Hàn Quốc

Hoa Hậu Mỹ Linh lộng lẫy trong tàu 5 sao

Trao đổi với Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến, (phiên dịch là Á hậu Thanh Tú), Thuyền trưởng Charles Teige tự hào khi được nhận lời khen ngợi vẻ tráng lệ của con tàu và đẳng cấp chuyên nghiệp cao cấp của thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ.

Ông cũng đầy lịch sự khi chia sẻ cùng nhà báo Vũ Tiến mong muốn ngành du lịch và hàng hải Việt Nam nhanh vươn lên để sớm có được những con tàu đẳng cấp ước mơ như vậy. Ông cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên thích thú trước khả năng giao tiếp tiếng Anh cũng như những ứng xử đầy tự tin của Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú trong trò chuyện cùng Ban chỉ huy tàu… Ông đã từng đưa tàu ghé thăm Vịnh Hạ Long giữa năm 2015, đã rất ấn tượng về cảnh đẹp Việt Nam, nay lại ghi nhận thêm những ấn tượng đáng nhớ về nhan sắc và trí tuệ phụ nữ Việt Nam, ông hóm hỉnh nói khi tiễn đoàn rời cabin chỉ huy tàu.

Người dân Thượng Hải, Trung Quốc thích thú xin chụp ảnh với Hoa hậu Mỹ Linh trên đường phố

Đoàn được đón tiếp ngay khi tàu cập bến cảng Busan

Năm ngày bận bịu kín lịch rồi cũng trôi qua rất nhanh, Hoa hậu, Á hậu Việt Nam 2016 đã trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam, áo dài cách tân Việt Nam cùng những trang phục truyền thống của nước bạn như Kimono, Hanbok giữa những nét kiến trúc cổ hàng 400 năm có từ thời nhà Minh, nhà Thanh tại Miếu Thành Hoàng Trung Hoa, tại khu phố cổ Dejima, Nagashaki, Nhật Bản, tại thành phố cảng Busan Hàn Quốc. Hoa hậu, Á hậu cũng đã đến Khu tưởng niệm thành kính tưởng nhớ những nạn nhân của quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Nagashaki năm 1945.

Hoa hậu, Á hậu cũng đã đến Khu tưởng niệm thành kính tưởng nhớ những nạn nhân bom nguyên tử ném xuống thành phố Nagasaki năm 1945.

Tại các nơi ghé thăm, Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 được báo chí Trung Quốc, Hàn Quốc đề cập nhiều đến những ngày cuối tháng 8/2016 nên Hoa hậu, Á hậu dễ bị nhận ra trên đường phố và đông đảo người dân xin chụp ảnh cùng. Các ông Shoichi Eguchi và Koki Tanaka, đại diện Cục xúc tiến du lịch thành phố Nagasaki thuộc Tổng cục du lịch Nhật Bản, ông Cho Yong-Rak, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình MBC Hàn Quốc cùng nhiều phóng viên, kỹ thuật viên trường quay Đài MBC, cũng như bà Yoon Hee Cho, Giám đốc đại diện Hikosen Korea… đón đoàn đều rất thiện cảm và lưu luyến Hoa hậu, Á hậu khi chia tay. BTC Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong và lãnh đạo Đài truyền hình MBC Hàn Quốc cũng đặt vấn đề tính tới những hợp tác cùng nhau trong tương lai.

Hành trình trải nghiệm khép lại với những tiếc nuối của nhiều thành viên trong đoàn vì còn chưa ghé thăm được nhiều danh thắng, còn thòm thèm những mong muốn shopping, còn chưa kịp dừng chụp thêm những tấm ảnh selfie với cuối Thu đầu Đông lá đỏ lá vàng ở Nhật Bản, Hàn Quốc đẹp như mộng…, nhưng Ban tổ chức và Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, các phóng viên Hồng Vĩnh, Vân An, Lệ Quyên và Nguyễn Trường cùng ê-kíp quay phim thì hành trang đầy ắp tư liệu về một hành trình ấn tượng của Hoa hậu, Á hậu, một hành trình nối dài lan tỏa dư âm Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sau đăng quang ra ngoài biên giới Việt Nam.

Một thành viên đi cùng đoàn là anh Phạm Tấn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Anh ngữ Hội Việt Mỹ, một trong những nhà tài trợ Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, ngay trên tàu cũng đã kịp chỉ đạo để Hệ thống của anh ở Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng ngay khi đoàn về nước sẽ cùng Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, Trưởng ban tổ chức và Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng Phạm Kim Dung, Phó Ban Tổ chức Cuộc thi HHVN cùng Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú vào ngay Quảng Bình, Hà Tĩnh trao tặng 500 triệu đồng tiền học bổng do Anh văn Hội Việt Mỹ của anh Nghĩa trao tặng các em học sinh nghèo vượt khó của miền Trung. Hoa hậu, Á hậu lại tiếp tục những ngày thiện nguyện, những ngày sẻ chia may mắn của mình cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Đức Trung –Hồng Vĩnh