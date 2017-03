Huyền My rạng rỡ bên Hoa hậu Myanmar trên trường quay

Trong phim, Huyền My vào vai một du học sinh Úc có tên May, cô và anh chàng Daniel (do diễn viên Nay Toe đảm nhiệm) đem lòng yêu nhau. Nhưng trong lúc May đi du học, Daniel ở nhà bị tai nạn mất trí nhớ và đem lòng yêu nàng bác sĩ Pan (do Hoa hậu siêu quốc gia Myanmar 2013) đảm nhiệm. Bộ phim xoay quanh mối tình tay ba đầy ngang trái và cuối phim nhân vật Pan bất ngờ qua đời, ba người họ không ai đến được với nhau.