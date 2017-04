Huyền My thay đổi hình ảnh gợi cảm để chuẩn bị đi thi quốc tế

TPO - Á hậu Việt Nam 2014 đang xây dựng hình ảnh mới năng động và quyến rũ để chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2017.

Trong những chia sẻ mới nhất với báo chí, Huyền My cho biết từ trước đến nay cô theo đuổi hình ảnh an toàn bởi Huyền My là Á hậu Việt Nam và vẫn đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Mỗi cuộc thi lại có tiêu chí nhất định, và Huyền My cho rằng đối với Hoa hậu Việt Nam thì luôn đề cao vẻ đẹp thanh lịch, nền nã, thuần Việt.