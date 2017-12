Bật mí dự định chào năm mới 2018 của các Hoa hậu, Á hậu Việt

TPO - Sau một năm bận rộn với các kế hoạch, dàn Hoa hậu và Á hậu Việt đã lên kế hoạch đón năm mới 2018 bên gia đình và bạn bè.

Hoa hậu Mỹ Linh

2017 là một năm đáng nhớ với Hoa hậu Mỹ Linh khi cô đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Miss World và lọt vào top 40, đồng thời xuất sắc giành giải Hoa hậu Nhân ái.

Hoa hậu Mỹ Linh ăn tối đơn giản cùng gia đình để chào đón năm mới 2018. Hoa hậu Mỹ Linh ăn tối đơn giản cùng gia đình để chào đón năm mới 2018. Hoa hậu Mỹ Linh tiết lộ năm nay cô sẽ ở nhà bên gia đình, bạn bè vì cả năm vừa rồi đã đi quá nhiều.

“2017 là một năm bận rộn với Linh trên cương vị của một Hoa hậu, sau đó lại tập trung cho cuộc thi Miss World nên Linh cảm thấy có lỗi khi không thể giành nhiều thời gian cho gia đình. Chính vì vậy, thời khắc đón năm mới Linh muốn gia đình có một bữa ăn ấm cúng, quay quần bên nhau để ôn lại một năm đã qua” – Mỹ Linh tâm sự.

Á hậu Huyền My

Năm 2017, Á hậu Huyền My đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017 và xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc.

Á hậu Huyền My đón năm mới ở Hồng Kông cùng gia đình.

Để "tự thưởng" cho một năm đáng nhớ của mình, Huyền My cùng gia đình đã sang Hồng Kông du lịch và đón không khí năm mới sôi động tại đây.

“Năm mới là thời điểm thiêng liêng và Huyền My sẽ dành trọn cho gia đình trong những ngày này. Du lịch nước ngoài vừa là một cách xả stress, vừa tái tạo năng lượng để chuẩn bị cho một năm mới vô cùng bận rộn” – Á hậu chia sẻ.

Á hậu Thanh Tú

Á hậu Việt Nam 2016 từng tiết lộ người bạn thân thiết nhất của cô chính là chị gái – Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My. Tuy nhiên, kể từ khi Trà My kết hôn và sinh con thì hai chị em Thanh Tú không có nhiều thời gian gặp nhau bởi Trà My dành nhiều thời gian ở Phú Quốc bên ông xã và gia đình.

Á hậu Thanh Tú vào Phú Quốc đón năm mới cùng chị gái Trà My.

Chính vì thế nên vào dịp đón năm mới 2018, Á hậu Thanh Tú đã quyết định sẽ cùng với bố mẹ vào Phú Quốc để cùng chị gái ăn mừng một năm đã qua, cũng là dịp để cô có cơ hội gần gũi chị gái hơn và tâm sự nhiều điều.

Á hậu Nguyễn Thị Loan

2017 cũng là một đáng nhớ với Nguyễn Thị Loan khi cô trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe. Mặc dù không đạt được thành tích như kỳ vọng nhưng những nỗ lực của cô đã được ghi nhận và được công chúng đánh giá rất cao.

Á hậu Nguyễn Thị Loan tụ tập uống rượu vang cùng bạn bè để chào đón năm mới.

Người đẹp chia sẻ sau khi cuộc thi kết thúc cô đã giành khoảng 2 tuần ở lại Mỹ để du lịch và thăm bạn bè. Chính vì thế nên trở về nước cô rất thèm những món ăn Việt. Dịp năm mới này sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi để Nguyễn Thị Loan có thể lê la đường phố Sài Gòn thưởng thức các món ăn Việt đặc sắc.

Cô tiết lộ vào thời khắc đón năm mới sẽ tụ tập uống rượu vang cùng bạn bè tại nhà chứ không ra đường vì sợ đông đúc, kẹt xe.

Hoa hậu Ngọc Hân

Là người đam mê du lịch và trải nghiệm các nền văn hoá khác nhau nên dịp năm mới, Hoa hậu Ngọc Hân thường xuyên dành thời gian du lịch nước ngoài cùng bạn bè thân thiết.

Hoa hậu Ngọc Hân đón năm mới ở nước ngoài cùng bạn bè.

Hoa hậu tiết lộ vào thời điểm năm mới 2018 cô sẽ cùng với những người bạn thân thiết của mình nhâm nhi ly rượu vang tại một vùng đất xa xôi và thú vị để cùng nhìn lại một năm 2017 đầy sôi động. Ngọc Hân cho biết, sau khi trở về nước vào đầu năm mới 2018 cô sẽ tiếp tục các dự án thiện nguyện của mình.

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Vốn là người sống nội tâm và không thích sự ồn ào nên Hoa hậu Ngô Phương Lan chọn đón năm mới ở Bangkok cùng ông xã Loz.

Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng ông xã đón năm mới ở Bangkok.

Ngô Phương Lan tiết lộ năm 2017 vừa qua cô và ông xã đã cùng nhau trải qua những biến cố vô cùng đáng nhớ. Qua những biến cố đó, họ cũng trở nên hiểu và cảm thông với những suy nghĩ của nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên dịp đón năm mới 2018, hai vợ chồng Hoa hậu đã quyết định chọn Bangkok để thư giãn, đồng thời hâm nóng lại tình cảm, chuẩn bị cho các kế hoạch bận rộn tiếp theo trong năm mới.

Duy Nam