Đỗ Mỹ Linh bất ngờ vươn lên dẫn đầu bình chọn tại Miss World

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có màn đua top “ngoạn mục” khi vươn lên xếp thứ 1, vượt qua các thí sinh tiềm năng đến từ Nepal và Nga đã thay nhau thống trị vị trí số 1 trong 2 tuần vừa qua.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang tạm thời dẫn đầu bình chọn tại Miss World.

Chỉ còn 4 ngày nữa là diễn ra đêm chung kết cuộc thi Miss World 2017, các hoạt động cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành để chọn ra 40 gương mặt xuất sắc nhất có mặt trong đêm chung kết. Đại diện Việt Nam là 1 trong những thí sinh có sự bứt phá mạnh mẽ nhất.

Mỹ Linh đã có màn đua top “ngoạn mục” khi vươn lên xếp thứ 1, vượt qua các thí sinh tiềm năng đến từ Nepal và Nga đã thay nhau thống trị vị trí số 1 trong 2 tuần vừa qua. Hiện tại Việt Nam đứng thứ 1 với 23,86% lượt bình chọn, ngay sau là Nepal với 23,15% và Nga với 21,57%. Cuộc đua bình chọn các nước chắc chắn sẽ còn nhiều gay cấn và bất ngờ khi lượt bình chọn giữa 3 nước khá sát nhau. Hơn nữa ở chặng nước rút các thí sinh càng thể hiện điểm mạnh và lợi thế của mình để gây ấn tượng với ban giám khảo nên kết quả này còn có thể thay đổi trong những ngày sắp tới.

Không chỉ xuất sắc vương lên đứng Top 1 trên bảng xếp hạng bình chọn, ngay ngày hôm qua 13/11, Đỗ Mỹ Linh lại một lần nữa có mặt trong Top 20 'Beauty With a Purpose – Sắc đẹp vì mục đích cao cả' với dự án “Cõng điện lên bản” của mình. Việc ghi danh vào top 20 cũng là 1 lợi thế của đại diện Việt Nam, ảnh hưởng khá lớn đến số điểm chung cuộc.

Ngoài các phần thi phụ như Tài năng, Top Model, Dances of the world… thì còn 1 phần thi của Mỹ Linh mà BTC chưa công bố là Head to head challenge – Thử thách đối đầu, trên kênh youtube của cuộc thi phần thi này mới chỉ dừng lại ở nhóm 13 trong khi Mỹ Linh lại nằm ở nhóm 18.

Sau khi công bố clip ở vòng thi Thử thách đối đầu này thì thí sinh nào có lượt bình chọn cao nhất sẽ là người giành tấm vé vào thẳng đêm chung kết. Nhìn lại 6 người đẹp nằm trong nhóm 18 thì có lẽ đại diện Việt Nam là người mạnh về truyền thông nhất. Tuy nhiên ở chặng cuối này mọi việc đều có thể xảy ra vì vậy nên khán giả Việt đang kêu gọi sự ủng hộ tích cực cho Đỗ Mỹ Linh để hai tiếng Việt Nam được vang lên trong đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh này.

Cổng bình chọn vẫn đang mở, khán giả có thể bình chon cho đại diện Việt Nam ở 3 kênh truyền thông chính thức của Miss World là fanpage, ứng dụng Mobstar và website cuộc thi theo link bình chọn https://www.missworld.com/#/contestants/4767.

Duy Nam