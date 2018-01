Những Hoa hậu, Á hậu từng nhận bằng khen vì công tác hiến máu

TPO - Họ là những Hoa hậu, Á hậu có nhiều đóng góp với các hoạt động từ thiện, xã hội đặc biệt là công tác hiến máu cứu người.

Xuất phát từ nghĩa cử hiến máu nhân đạo cao đẹp, sự kiện Ngày Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp trong xã hội, trong đó có các Hoa hậu, Á hậu xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Trong suốt 10 năm tổ chức vừa qua, rất nhiều Hoa hậu, Á hậu đã nhiệt tình tham gia và có đóng góp cho sự kiện Ngày Chủ Nhật Đỏ và vinh dự nhận được bằng khen của ban tổ chức để vinh danh tấm lòng đẹp của họ.

Hoa hậu Ngọc Hân

Kể từ khi đăng quang vào năm 2010 đến nay, Ngọc Hân là một trong những Hoa hậu tích cực nhất đối với các công tác từ thiện, xã hội; trong đó có hoạt động hiến máu nhân đạo. Vượt qua những ý kiến trái chiều về nhan sắc, Ngọc Hân đã chứng minh cô là một Hoa hậu nhân ái, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Hoa hậu Ngọc Hân cùng Á hậu Huyền My nhận bằng khen tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX năm 2017.

Cô đã nhiều năm đồng hành cùng sự kiện Ngày Chủ Nhật Đỏ.

Ngọc Hân cũng đã nhiều lần tham gia hiến máu.

Hoa hậu Việt Nam 2010 đã 5 lần đồng hành cùng sự kiện Ngày Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức và cô sẽ tiếp tục góp mặt tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ X tại đại học Bách Khoa vào sáng 21/1 tới đây. Hoa hậu cho biết sau mỗi lần hiến máu, lượng máu cũ cho đi, lượng máu mới được sản sinh ra khiến cô thấy mình khoẻ mạnh, xinh đẹp hơn. Với những đóng góp trong việc đồng hành cùng sự kiện Chủ Nhật Đỏ, cô đã nhận được bằng khen của ban tổ chức tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX năm 2017 được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Á hậu Nguyễn Thị Loan

Trong nhiều năm qua, Nguyễn Thị Loan là người đẹp đồng hành nhiều nhất với hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người. Cô đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện những năm qua.

Nguyễn Thị Loan tại sự kiện Ngày Chủ Nhật Đỏ.

Cô từng nhận bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác hiến máu nhân đạo.

Nguyễn Thị Loan cũng đã nhiều lần tham gia hiến máu.

Trong cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014, ngoài việc lọt vào Top 25 Hoa hậu thế giới, Nguyễn Thị Loan còn lọt vào Top 20 Hoa hậu nhân ái. Trong phần phỏng vấn với ban giám khảo về video dự án hoa hậu nhân ái của mình, Nguyễn Thị Loan đã nói về chương trình hiến máu Hành Trình Đỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong hơn một tháng và đi qua 25 tỉnh, thành phố.

Nguyễn Thị Loan từng hai lần tham gia chiến dịch hiến máu của Viện huyết học truyền máu Trung ương với vai trò là đại sứ và cũng là lần thứ 8 cô tình nguyện hiến máu. Không chỉ tham gia Hành trình Đỏ, Nguyễn Thị Loan còn nhiều lần góp mặt trong chương trình hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ cùng các người đẹp khác để góp phần lan toả nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng.

Á hậu Huyền My

Kể từ sau khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, Á hậu Huyền My đã liên tục đồng hành cùng sự kiện ngày Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức. Cô đã ba lần đồng hành cùng ngày hội hiến máu và vinh dự được nhận bằng khen của ban tổ chức tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ IX năm 2017 được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội vì những đóng góp trong việc đồng hành cùng công tác hiến máu nhân đạo.

Á hậu Huyền My từng nhiều lần tham gia sự kiện ngày Chủ Nhật Đỏ.

Cô có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hiến máu nhân đạo.

Huyền My cùng với Hoa hậu Ngọc Hân nhận bằng khen vì có đóng góp trong việc đồng hành cùng sự kiện ngày Chủ Nhật Đỏ.

Ngoài sự kiện Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức, Á hậu Huyền My còn nhiệt tình tham gia rất nhiều sự kiện kêu gọi hiến máu khác trên cả nước. Chia sẻ về hành động đẹp này, cô cho biết: “Với danh hiệu đã đạt được, Huyền My cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội được đồng hành cùng các chương trình hiến máu ý nghĩa, đặc biệt là ngày hội Chủ nhật Đỏ. Huyền My rất vinh dự khi có cơ hội được truyền cảm hứng, lan toả những hành động tốt đẹp trong xã hội”.

Duy Nam