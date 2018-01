Trước đêm chung kết, Hoàng Thùy 'ẵm' giải thưởng thứ 3

Tiếp tục thắng giải phụ tài trợ, Hoàng Thuỳ ‘ẵm’ 300 triệu đồng trước Chung kết HHHV Việt Nam

Đây là thành quả cộng đồng mạng mang đến cho người đẹp Thanh Hóa sau những nỗ lực mà cô mang đến cuộc thi.

Trước thềm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, loạt giải thưởng phụ dựa trên phiếu bầu từ cư dân mạng liên tiếp được BTC cuộc thi công bố đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chính thức của cuộc thi, nhưng những giải thưởng này được cho là vô giá bởi nó xuất phát từ tấm lòng tin yêu của người hâm mộ dành cho thí sinh mà họ yêu mến.

Nói không ngoa, Hoàng Thùy chính là “nữ hoàng social” tại sân chơi HHHV Việt Nam lần này. Trong 4 giải thưởng được BTC công bố Best Body, Best Face, Best Catwalk, Best English Skill… Hoàng Thuỳ may mắn “ẵm” cùng lúc hai danh hiệu Thí sinh có gương mặt đẹp nhất, Thí sinh catwalk tốt nhất.

Vẫn chưa dừng lại, tối qua, giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất thông qua ứng dụng mobile tiếp tục gọi tên người đẹp gốc Thanh Hóa. Theo đó, vượt qua 41 thí sinh khác, chiếm 51% số phiếu bình chọn trong tổng 62.637 phiếu, Hoàng Thuỳ chính thức mang về giải thưởng tiền mặt hấp dẫn lên đến 300 triệu đồng.

Dù chưa có kết quả chính thức, song 300 triệu vẫn là “món hời” mà HLV The Face 2017 đạt được khi tham gia HHHV Việt Nam năm nay. Đặc biệt, ngoài 300 triệu, cô nàng cũng sẽ chính thức trở thành đại diện thương hiệu cho ứng dụng mobile này.

Hiện tại, Hoàng Thùy là một trong những ứng cử viên sáng giá được người hâm mộ kỳ vọng đặt chân vào top 5 chung cuộc. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức diễn ra vào ngày 6/1 tại Nha Trang, phát sóng trực tiếp trên VTV1.



Theo Theo Saostar